Visma met titelverdediger Kuss en drie Nederlanders naar Vuelta, Arensman kopman Ineos

De Amerikaan won vorig jaar verrassend de Vuelta, voor zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Met de winst in de Ronde van Burgos kende hij vorige week een goede voorbereiding.

"Het was een heel bevredigend gevoel om in Burgos te winnen, een fijne bevestiging," zegt Kuss op de website van zijn ploeg. "Ik kon me snel over de teleurstelling van het missen van de Tour heen zetten, maar het was zeker een domper. Gelukkig kon ik me daarna focussen op de Vuelta."