Italiaanse Petrillo doet als eerste trans vrouw mee aan de Paralympische Spelen

Voor het eerst in de geschiedenis van de Paralympische Spelen doet er een trans vrouw mee. De Italiaanse Valentina Petrillo is geselecteerd voor de Italiaanse atletiekploeg en loopt in Parijs de 200 meter en de 400 meter.

De 50-jarige Petrillo ging in 2019 haar transitie door. Daarvoor won ze bij de mannen bronzen medailles op de Wereldkampioenschappen para-atletiek en werd ze elf keer nationaal kampioen in Italië. Petrillo lijdt aan een oogziekte (de ziekte van Stargardt), waardoor haar zicht uiterst beperkt is.

Andrew Parsons, voorzitter van het paralympisch comité, benadrukte dat Petrillo welkom is en dat hij hoopt dat de sportwereld op één lijn komt te liggen als het gaat om regels rondom deelnames van trans mensen.

Momenteel is er wat dat betreft geen overkoepelende regelgeving en maken (inter)nationale sportbonden hun eigen afwegingen. Bij de Olympische Spelen in Tokio deden met de Canadese voetbalster Quinn en de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard twee trans sporters mee.