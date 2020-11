Italiaanse bondscoach Mancini en Bosnische spits Dzeko testen positief op corona

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft bij de periodieke controles van de Italiaanse voetbalbond FIGC positief getest op het coronavirus. Hij heeft geen symptomen, maar gaat volgens de richtlijnen in thuisisolatie in zijn huis in Rome.

Italië neemt het aanstaande woensdag in een oefenwedstrijd in Florence op tegen Estland en treft daarna Bosnië en Herzegovina en Polen in groep 1 van de Nations League, de groep met Oranje. Assistent Alberico Evani neemt in ieder geval tegen Estland de honneurs van Mancini waar.

In oktober speelde Italië in Bergamo met 1-1 gelijk tegen het Nederlands elftal. Een dag voor de wedstrijd testte Italiaans international Stephan El Shaarawy positief op corona, maar bij een nieuwe test bleek hij toch negatief.

Bosnië en Herzegovina mist Dzeko mogelijk tegen Oranje

Bosnië en Herzegovina kan volgende week zondag in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Nations League mogelijk niet beschikken over Edin Dzeko. De 34-jarige aanvaller van AS Roma heeft evenals Mancini het coronavirus en moet voorlopig in quarantaine.