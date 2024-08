Feyenoord haalt met Spanjaard Bueno opnieuw een linksback in huis

Feyenoord heeft zich versterkt met Hugo Bueno. De Spaanse linksback met ervaring in de Premier League wordt voor een jaar gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

"Zodra de kans zich voordeed om dit seizoen voor Feyenoord te spelen, wist ik dat ik 'm moest grijpen", zegt Bueno op de website van Feyenoord. "Dit is een enorme club, met fantastische supporters, waar het elke wedstrijd opnieuw draait om winnen."

"Daar houd ik van. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen voor Feyenoord en belangrijk te zijn voor het team."

Linksbackpositie

Met de komst van Bueno heeft Feyenoord meer opties op de linksbackpositie. Oranje-international Quilindschy Hartman is nog aan het revalideren van een zware knieblessure. Bij het eerste competitieduel tegen Willem II (1-1) stond de Peruaan Marcos Lopez zaterdag op die plek. Deze zomer nam Feyenoord ook linksback Gijs Smal over van FC Twente.

Naast de linksbacks Smal en Bueno haalde Feyenoord deze zomer nog twee nieuwelingen: de aanvallers Julian Carranza en Anis Hadj Moussa.

De 21-jarige Bueno speelde nooit op het hoogste niveau in Spanje, maar is wel jeugdinternational van dat land. Hij maakte in 2019 de overstap naar Wolverhampton Wanderers. Hij kwam sindsdien tot 42 duels in de Premier League.