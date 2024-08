Denemarken maant Zweden om overgewaaid bendegeweld en 'ingehuurde kindsoldaten'

Denemarken wil dat buurland Zweden meer doet om het toenemende bendegeweld onder controle te krijgen. Dat zei de Deense minister van Justitie gisteren in een persconferentie. Volgens de minister worden Zweedse tieners "ingehuurd als kindsoldaten" om geweld te plegen in Denemarken.

Denemarken worstelt al maanden met geweld dat gepleegd wordt door jongeren uit Zweden. Bendes zouden minderjarigen naar Denemarken sturen, omdat zij minder streng gecontroleerd worden door de politie en lagere straffen krijgen.

Vorige week begon de Deense politie al met het actiever controleren van reizigers die met de trein uit Zweden komen. De regering wil nu ook gezichtsherkenningstechnologie gaan inzetten om die controles nog efficiënter te maken.

Veel schietpartijen in Zweden

Bendegeweld houdt Zweden al jaren in zijn greep. In 2023 waren er ruim 350 schietpartijen, waarbij 53 doden vielen. Binnen de Europese Unie is het aantal vuurwapenincidenten per hoofd van de bevolking er veruit het hoogst.

De geweldspiraal is al zo'n tien jaar aan de gang en begon in de buitenwijken van grote steden, waar vrijwel alleen maar migranten en hun kinderen wonen. De Zweedse premier Kristersson noemt immigratie en falende integratie dan ook als oorzaak voor het bendegeweld. Experts wijzen daarbij op de armoede en het gebrek aan kansen in achterstandswijken waardoor jongeren eerder vervallen in criminaliteit.

Overgewaaid

En dat geweld is dus over komen waaien naar Denemarken. "Angstaanjagend", noemde de Deense minister van Justitie dat gisteren. "Wij zullen uiteraard ook druk uitoefenen op Zweden om verantwoordelijkheid te nemen voor deze zaken."

Op diezelfde persconferentie zei de Deense nationale politiechef Thorkild Fogde dat Zweedse bendeleden die in Denemarken geweld plegen "zware gevolgen zullen ondervinden". "Er zal een prijs betaald moeten worden en die zal hoog zijn", aldus de politiechef.