Veiling bankbiljetten koning Charles brengt bijna een miljoen pond op

Een veiling in Londen van een aantal van de eerste bankbiljetten met daarop de beeltenis van koning Charles heeft bijna een miljoen pond opgebracht.

De bankbiljetten van 5, 10, 20 en 50 pond werden in juni in gebruik genomen in het Verenigd Koninkrijk. De eerste exemplaren van de nieuwe bankbiljetten gingen naar de koning zelf, maar honderden andere biljetten met lage serienummers werden geveild.

Een 10 pond-biljet met het serienummer HB01 000002 bracht op de veiling 17.000 pond (19.857 euro) op. Ook werd 26.000 pond (ruim 30.000 euro) betaald voor een vel met 40 biljetten van 50 pond.

De totale opbrengst van de veiling was ruim een miljoen euro (914.127 pond). Het geld wordt verdeeld onder tien door de Bank of England geselecteerde goede doelen.

Niet in Schotland

Het is voor het eerst sinds 1960 dat er een nieuwe monarch op de bankbiljetten staat in het Verenigd Koninkrijk. Al die tijd stond koningin Elizabeth op het Britse papiergeld.

Binnen het Verenigd Koninkrijk staat alleen in Schotland het portret van Charles niet op de bankbiljetten. De Schotten drukken hun eigen bankbiljetten, die buiten Schotland overigens vrijwel nergens worden geaccepteerd.