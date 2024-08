Opnieuw nacht met vallende sterren én noorderlicht, zo zag het eruit

Wie vannacht wakker lag door de hoge temperaturen, had er goed aan gedaan even naar buiten te kijken. Er waren namelijk veel vallende sterren te zien. Ook kon het noorderlicht vannacht met een camera worden vastgelegd.

Afgelopen nachten waren er ook al vallende sterren boven Nederland, maar vannacht was het hoogtepunt van de Perseïden. Deze jaarlijks terugkerende meteorenzwerm bestaat uit stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde de zwerm passeert, verbranden deeltjes in de atmosfeer. De gloeiende stukjes puin worden vallende sterren genoemd, maar dat zijn het dus eigenlijk niet.

De omstandigheden om sterren te spotten waren vannacht goed: weinig maanlicht en veel opklaringen. Vooral in het oosten en noorden van het land was de kans om sterren te spotten groot. In het zuiden en westen kwam wat meer bewolking voor.

Ook het noorderlicht was op verschillende plekken in het land te zien. Een paar plaatjes, die we binnenkregen via NOS Ooggetuige: