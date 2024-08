Van de Eiffeltoren naar Arnhem, Apeldoorn en Den Haag: EK beachvolleybal van start

Waar veel olympische sporters vooral uitkijken naar de huldiging door de koninklijke familie en daarna een vakantie, moeten de beachvolleyballers alweer aan de bak. Vandaag beginnen de Europees kampioenschappen, die worden gehouden in Nederland.

En dus wordt het even omschakelen voor de beachvolleybaltoppers. Van een baan bij de Eiffeltoren naar de Markt in Arnhem of het Marktplein in Apeldoorn. Toch is de volledige Europese top aanwezig, op jacht naar eremetaal.