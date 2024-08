Zeker honderd video's van 'treinrukkers' op pornoplatforms: 'Walgelijk en onacceptabel'

"De populariteit van dit soort video's - ook in de trein - heeft met name in het afgelopen jaar een vlucht genomen", zegt Tommy Baljet van The REPEAT Agency. Hij is de manager van meerdere grote OnlyFans-sterren. "Dit soort filmpjes leveren drie tot vier keer meer op dan een gewone video van twee mensen die seks hebben in een kamer. Ook omdat ze vaak op verzoek worden uitgevoerd, waar dan een hogere betaling tegenover staat."

Volgens Baljet zijn de treinvideo's vooral in Nederland populair. In Amerika zijn juist parkeerplaatsen een veelgebruikt decor. "Maar hier is het ov goed geregeld. In de tram en bus is het erg druk, maar in de trein heb je meer privacy door de hoge banken."

Spannend en lucratief

Dat herkent een Amsterdamse maker van een treinvideo ook. Een teaser van elf seconden waarin hij zijn broek laat zakken en zijn geslachtsdeel grijpt werd op X bijna 2,5 miljoen keer bekeken. "Het was mijn best-bekeken video ooit", zegt hij. "Ik doe het omdat het spannend is voor fans en kijkers. Hoe meer views, hoe meer fans, hoe beter."

OnlyFans-maker Roxy waagt zichzelf niet aan dit genre, maar herkent de populariteit. "Video's opgenomen in de openbare ruimte zijn altijd al een populaire categorie geweest in de mainstream porno-industrie. Maar nu is het ook op deze platformen een hype. Ik vind het shocking dat de locaties steeds extremer worden, want je kan er omstanders echt mee belemmeren."

En precies daar zit volgens de Amerikaanse psycholoog Stacey Litam van Cleveland University de spanning. Ze deed onderzoek naar OnlyFans-gebruikers. "Het gaat om de spanning van het eventueel betrapt worden die seksuele opwinding kan veroorzaken", zegt ze. "Daarnaast gaan makers van deelplatformen als F2F en OnlyFans steeds verder om hoge kijkaantallen en daarmee hoge inkomsten te genereren."