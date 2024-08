'Interview' van Elon Musk met Trump geplaagd door technische problemen

Het interview van techmiljardair en X-eigenaar Elon Musk met presidentskandidaat Donald Trump is vannacht veel later begonnen dan de bedoeling was. Technische problemen waren de oorzaak; volgens Musk ging het om een cyberaanval.

Voorafgaand was er veel te doen over het gesprek tussen Trump en Musk, die een uitgesproken aanhanger is van Trump. De EU had Musk gewaarschuwd om geen gevaarlijke inhoud te verspreiden via zijn uitzending. Musk reageerde hierop met een plaatje en de tekst: 'Neem een grote stap terug en letterlijk: fuck your own face!'.

Trump plaatste op zijn X-account gedurende de dag verwijzingen naar het aanstaande interview. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat de Republikein weer actief was op het platform. In januari 2022 werd Trump door Twitter verbannen, omdat hij niet genoeg afstand had genomen van de gewelddadige menigte die een paar dagen eerder het Capitool had bestormd.

Na de overname van Twitter door Musk werd het account geheractiveerd, maar intussen startte Trump ook zijn eigen berichtenplatform: Truth Social. Naast X is Musk ook eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla.

Wachtmuziekje

Het gesprek, dat alleen te beluisteren was en niet te zien, moest beginnen om 02.00 uur Nederlandse tijd. Toen het zo ver was, viel er alleen een wachtmuziekje te horen. Daarnaast kregen veel gebruikers een foutmelding. De rest van het berichtenplatform werkte overigens zonder problemen.