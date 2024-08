Man met mes valt moeder en dochter (11) aan in Londen, beveiliger springt ertussen

Een gewapende man heeft gisteren in Londen een 11-jarig meisje en haar 34-jarige moeder neergestoken. Dat gebeurde op het toeristische Leicester Square in het centrum van de Britse hoofdstad.

Het meisje liep ernstige verwondingen op, maar is buiten levensgevaar. Haar moeder raakte lichtgewond.

De politie heeft een 32-jarige man opgepakt in verband met de mesaanval. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij een terroristisch motief had. Ook zou de man zijn slachtoffers niet kennen. De politie onderzoekt wat de reden van de aanval was.

Beveiliger

De 29-jarige Abdullah, beveiliger van een winkel op het plein, vertelt aan de BBC dat hij "een schreeuw" hoorde, waarna hij ingreep. "Toen ik het zag, sprong ik meteen op die kerel, pakte zijn hand, zette hem op de grond en schopte het mes van hem af."

Daarna verleende hij samen met collega's eerste hulp, totdat de politie het overnam. "Het is verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het is verschrikkelijk om een kind dit aan te doen."

Tegenover de BBC prijst de Londense politie de omstanders "die dapper tussenbeide kwamen bij dit incident". "Ze hebben zichzelf in gevaar gebracht en daarmee het beste van Londen laten zien."