Twee vrouwen aangehouden na terugkomst uit Syrië

Twee vrouwen van 27 en 30 uit Den Haag zijn dinsdagavond op Schiphol aangehouden. Ze verbleven de afgelopen jaren in Syrië en maakten daar volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een terroristische organisatie. Ze blijven in elk geval de komende twee weken vastzitten.

De vrouw van 27 reisde volgens het OM na de aanslagen in Parijs in 2015 naar Syrië om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten. De 30-jarige vrouw is vermoedelijk een jaar eerder naar Syrië vertrokken.

Het OM meldt dat beiden in een kamp in Noordoost-Syrië zaten en onlangs op eigen gelegenheid via Irak naar Turkije zijn gereisd. Daar meldden ze zich bij een Nederlandse diplomatieke post. Ze hadden geen kinderen bij zich.

In het vliegtuig naar Nederland werden ze begeleid door marechaussees.