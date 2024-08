Meerdere mensen vallen in Noordzeekanaal na aanvaring tussen bootjes

Op het Noordzeekanaal ter hoogte van Assendelft zijn afgelopen avond twee bootjes op elkaar gebotst. Hierbij zijn meerdere mensen in het water gevallen.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de pont Buitenhuizen. In totaal waren er negen opvarenden. Zij zijn veilig uit het water gehaald en onderzocht door de ambulancedienst.

Een van de betrokken plezierbootjes is na het ongeluk gezonken. De havendienst is daar met sonarapparatuur naar op zoek.

Door het ongeluk heeft het pontverkeer tussen Assendelft en Spaarndam enige tijd stilgelegen. Inmiddels vaart de pont weer.

Het Noordzeekanaal loopt vanaf de Noordzee bij IJmuiden naar het IJ in Amsterdam en is een drukke scheepvaartroute. Niet alleen het scheepverkeer richting de haven van Amsterdam maakt gebruik van het in 1876 geopende kanaal, ook de pleziervaart en de binnenvaart gebruiken de route.