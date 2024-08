Griekenland roept hulp EU-landen in om natuurbranden te bestrijden

De natuurbrand die gisteren ten noordoosten van Athene uitbrak, is zo sterk uitgebreid dat voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. Meer dan 700 brandweerlieden kregen door de aanhoudende wind geen grip op het vuur. De vlammen bereikten vandaag opnieuw een hoogte van 25 meter. 10.000 hectare natuurgebied is vernietigd of aangetast. Het vuur is het centrum van Athene tot op 15 kilometer genaderd.

In verband met de brand doet Griekenland een beroep op de EU-regeling voor wederzijdse steun. Frankrijk stelt een helikopter beschikbaar, Turkije twee blusvliegtuigen en een helikopter. Italië stuurt twee blusvliegtuigen en Tsjechië 75 brandweerlieden met 25 voertuigen. Ook Servië, Roemenië en Spanje willen Griekenland te hulp komen.

Pijnbomen

Het vuur is door een gebied met pijnbomen geraasd dat door de reeks hittegolven van deze zomer kurkdroog was geworden. Juni en juli waren de heetste maanden sinds het begin van de temperatuurregistraties in Griekenland.