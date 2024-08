'Waarom duurde het zo lang?', reageert Joost Klein op gestopt onderzoek

Joost Klein is opgelucht dat in Zweden het onderzoek is stopgezet naar verondersteld wangedrag van hem op het Eurovisie Songfestival. "Ondanks dat ik alle hoop had verloren zijn we terug", zegt hij in kapitalen op sociale media.

Klein laat weten dat de beschuldiging en de diskwalificatie op het songfestival hard waren aangekomen. Hij noemt de afgelopen maanden verschrikkelijk. "Waarom hebben we zo lang op een antwoord moeten wachten? Elke dag voelde ik me onzeker, terwijl ik de waarheid wist. Er is geen zaak tegen me, want er was nooit een zaak."

Een cameravrouw had de artiest beschuldigd van bedreiging. De openbaar aanklager in Zweden heeft bekendgemaakt dat er te weinig bewijs was voor een rechtszaak. Wel is in het onderzoek vastgesteld dat Klein een "beweging heeft gemaakt die de camera van de vrouw heeft geraakt". Het onderzoek is gesloten omdat niet te bewijzen valt of er opzet in het spel was en of het gebeurde tot "grote angst" heeft geleid bij de vrouw.

Disproportioneel

De artiest lijkt nu opnieuw uit te halen naar de organisator van het liedjesfestival. De EBU besloot op de finaledag van het songfestival om Klein te diskwalificeren, omdat gedragsregels zouden zijn geschonden. Maar volgens Klein willen "bedrijven alleen maar hun geld beschermen. Ze probeerden me als schild te gebruiken." Het songfestival wordt deels betaald met de opbrengsten van sponsorgelden ('partners').

AVROTROS wil snel een gesprek met de EBU-directie over de kwestie. De omroep blijft erbij dat het besluit om Klein te schorsen disproportioneel was. De EBU herhaalt het standpunt dat Klein de gedragsregels heeft overtreden en dat zijn schorsing daarom terecht was.