Afkoelen bij de brandweer, zonnebrand bij een biertje: dit was de warmste dag

Het was zoals verwacht de warmste dag van het jaar. De thermometer in De Bilt gaf meer dan 30,9 graden aan. De hoogste temperaturen werden gemeten in Zeeland, waar in Westdorpe de 34,0 graden werd aangetikt.

In combinatie met een hoge luchtvochtigheid was het drukkend warm. Veel mensen zochten dan ook de koelte van het zeewater op. Daardoor was het al vroeg dringen op de wegen richting de kust.

Voor dieren werd het op het strand al snel te heet onder de voeten. In het bos bij de Westerschouwen was het een stuk koeler. "Het is hier heerlijk. Het scheelt misschien wel tien graden", zei een wandelaar tegen Omroep Zeeland.

In een zorgcentrum in Kerkrade gold code geel en een hitteprotocol omdat de bewoners erg veel last hadden van de warmte: