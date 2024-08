Roda JC begint competitie met zeperd bij Jong AZ, remise bij Jong PSV-Jong Ajax

Roda JC is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen zoals het de vorige is geëindigd: in mineur. De Limburgers waanden zich voor de zomer na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur even eredivisionist, maar waren het feest iets te vroeg begonnen en vergooiden vervolgens hun promotiekansen tegen FC Groningen en in de nacompetitie.

Maandagavond trapte Roda het nieuwe seizoen in de eerste divisie af met een wedstrijd bij Jong AZ en die werd roemloos met 6-1 verloren. Al na een halfuur hadden Lequincio Zeefuik, Jayden Addai en Ruben van Bommel de thuisploeg op 3-0 gezet.

Tiago Çukur deed kort daarop wat terug voor de nummer drie van vorig seizoen, maar het Alkmaarse antwoord liet dankzij opnieuw van Van Bommel evenmin lang op zich wachten.

Na de pauze tilden Addai en Jorn Berkhout de score naar 6-1, waarna invaller Patriot Sejdiu een strafschop zag worden gestopt door de uitstekende keepende Rome-Jayden Owusu-Oduro, ondanks zijn 20 jaar de beoogde doelman van het eerste team van AZ.

Jong Ajax pakt punt in extra tijd

Jong PSV leek op een verdiende thuiszege op Jong Ajax af te stevenen, maar in de slotseconden van de vijf minuten extra tijd kopte Ahmetcan Kaplan alsnog de 2-2 binnen.

Ricardo Pepi had PSV na rust op voorsprong gezet, waarna Don-Angelo Konadu verzuimde om Ajax vanaf elf meter langszij te brengen: Joël Drommel tikte de bal via de paal uit het doel. De sluitpost werd even later echter verrast door zijn eigen verdediger Emmanuel van de Blaak: 1-1.

Hoe je een strafschop dan wel moeten nemen, liet PSV-aanwinst Couhaib Driouech in de negentigste minuut zien. De van Excelsior overgenomen aanvaller maakte vanaf de stip zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. Maar genoeg voor de drie punten bleek dat dus niet.