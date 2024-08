Tour de France Femmes raast door de Schilderswijk: 'Een soort Koningsdag'

De rode afdruk van de wielerbidon staat in zijn gebruinde torso. Eigenlijk had hij zijn eigen flesje keihard terug moeten gooien, vloekt de jonge Hagenees in ontbloot bovenlijf. Maar het ging allemaal veel te snel, toen het peloton van de Tour de France Femmes met vijftig in het uur voorbij raasde over de Vaillantlaan in de Schilderswijk. "Huh, waren het vrouwen? Echt?"

Het vrouwenpeloton bulderde in de eerste etappe van de Tour 2024 van Rotterdam naar Kijkduin door vijf Haagse stadsdelen. Door de Schilderswijk, maar ook Laakkwartier en Transvaal. Niet de welvarendste delen van Den Haag.

Een bewuste keuze van de gemeente, zegt Hilbert Bredemeijer, de Haagse wethouder van Onderwijs, Jeugd, Sport en Dienstverlening.

"De route is zo gemaakt dat we in wijken komen waar de sportdeelname achterloopt op de rest en waar het voor mensen niet altijd vanzelfsprekend is dat zij op vakantie kunnen. Daar waar gezinnen zijn bij wie het niet allemaal vanzelf gaat. Op die plekken kan topsport echt een meerwaarde zijn: het brengt mensen samen."