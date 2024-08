Politie: verdachte fatale steekpartij Amsterdam vermoedelijk niet de dader

De verdachte die vorige week werd aangehouden voor een steekpartij in Amsterdam-Zuid, is vermoedelijk niet de dader. Dat concludeert de politie na onderzoek. Bij de steekpartij kwam een 23-jarige man om het leven.

De steekpartij was vorige week donderdag rond 02.00 uur op het Hoofddorpplein. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De verdachte, een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd kort na het incident aangehouden.

Op basis van onder andere het signalement van de dader heeft de politie inmiddels het vermoeden dat hij niet de dader is. De man is op vrije voeten gesteld, maar blijft voorlopig wel verdachte, meldt AT5. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.

Plassen

Een vriend die ooggetuige was, zei eerder tegen Het Parool dat het slachtoffer werd aangevallen door een man die in een portiek onder een zeil lag te slapen. Dat gebeurde volgens hem toen de 23-jarige man tegen een boom wilde plassen.

Buurtbewoners denken dat het slachtoffer probeerde om over de dakloze man te plassen, maar de vriend spreekt tegen dat er sprake was van opzet.