Arbeidsinspectie doet onderzoek naar bagageafhandelaar Eindhoven Airport

Er zijn grote zorgen over het personeelstekort bij Skytanking, de bagageafhandelaar voor Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport. Ingewijden zeggen tegen Omroep Brabant dat het personeel kampt met een hoge werkdruk en niet altijd op de hoogte is van de veiligheidsregels. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het bedrijf.

Skytanking verzorgt sinds april het grondafhandelingswerk voor Ryanair, zoals het laden en lossen van bagage en het inchecken van passagiers. Gisteren bleek dat het bedrijf de bagage niet op tijd kon laden en lossen, waardoor meerdere vluchten zonder koffers vertrokken.

Meerdere bronnen zeggen tegen Omroep Brabant dat dit kwam door het personeelstekort bij Skytanking. Volgens ingewijden kampen de medewerkers met een hoge werkdruk. Overwerkte collega's vallen uit en mensen wordt vanwege onderbezetting gevraagd of zij op hun vrije dagen kunnen werken.

Verder zou nieuw personeel onvoldoende worden opgeleid, waardoor de veiligheidsregels voor bagage niet goed kunnen worden nageleefd. Skytanking neemt de klachten intern niet serieus, zeggen ingewijden.

Verboden spullen

Omdat nieuwe werknemers niet goed worden ingewerkt, leidt dit bijvoorbeeld tot problemen bij het incheckproces van de bagage, vertelt een werknemer aan de omroep.

"Als je bij de balie voor de check-in van de ruimbagage staat, moet iemand van Skytanking aan je vragen of je bepaalde spullen in je bagage hebt. Sommige medewerkers weten niet eens wat er wel of niet een vliegtuig in mag", zegt de werknemer. "De veiligheidsvragen worden gewoon niet of niet goed gesteld."

Hierdoor worden volgens de medewerker verboden spullen als bijvoorbeeld e-sigaretten of powerbanks in ruimbagage doorgelaten. En dat zou weer tot frustratie leiden onder personeel van het beveiligingsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het scannen en tegenhouden van verboden bagage.

"Heel vaak houden zij die spullen wel tegen, maar het risico dat verboden spullen in het vliegtuigruim belanden is groter geworden", aldus de werknemer.

Officiële waarschuwing

De Arbeidsinspectie bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat er een onderzoek loopt naar de bagageafhandelaar. Waarom het bedrijf wordt onderzocht, wil de woordvoerder niet zeggen. Het klopt wel dat het bedrijf in juni een officiële waarschuwing heeft gekregen voor de arbeidsomstandigheden op het vliegveld.

Eindhoven Airport wil bij Omroep Brabant niet ingaan op de waarschuwing aan het adres van Skytanking of het onderzoek van de Arbeidsinspectie. Een woordvoerder van de luchthaven laat aan de regionale omroep weten dat de luchthaven "geen zicht heeft op het feit of er komende dagen ook problemen zijn" bij het bedrijf.

"Hoe zij op dit moment het personeelsbestand managen, is echt primair aan het bedrijf. Maandag gaat het prima met de afhandeling", aldus de woordvoerder. Skytanking en Ryanair waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar, aldus Omroep Brabant.