Oekraïne claimt inname 1000 vierkante kilometer Russisch grondgebied

"Rusland heeft oorlog naar anderen gebracht, maar nu keert de oorlog huiswaarts", zegt Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Hij vertelt dat de Oekraïense regio Soemy, die grenst aan Koersk, in twee maanden tijd zo'n 2000 keer is aangevallen door het Russische leger. Zelensky noemt het een legitiem om Soemy en andere delen van het land te beschermen.

Suggestie van onderhandelingen

Zelensky's opmerking over "Rusland dwingen tot vrede" wekt de suggestie over mogelijke vredesonderhandelingen. President Poetin zei vandaag dat Kyiv met de inval een sterkere positie aan de onderhandelingstafel probeert te krijgen, en de stabiliteit in de grensregio wil ondermijnen. "Maar hoe kun je onderhandelen met mensen die op burgers schieten?"

Vanwege de Oekraïense inval in Koersk worden ook in de naastgelegen regio Belgorod mensen geëvacueerd. Volgens de gouverneur van Koersk, Aleksej Smirnov, hebben bij elkaar zo'n 121.000 mensen het grensgebied verlaten.

'28 dorpen in handen'

De situatie is moeilijk, erkende Smirnov in een videogesprek met president Poetin volgens staatspersbureau Ria Novosti. Oekraïense militairen hebben volgens de gouverneur 28 dorpen in handen. Hij heeft het over een gebied van zo'n 12 bij 40 kilometer, ongeveer de helft van wat Oekraïne beweert te controleren.

Er zijn tegenstrijdige berichten of het Oekraïense leger de afgelopen 24 uur nieuwe gebieden in de regio heeft bezet. Enerzijds zeggen Russische oorlogsbloggers dat Oekraïense eenheden in het westen en noordwesten extra terrein hebben veroverd.

Anderzijds wordt ook gezegd dat Russische versterkingen de situatie hebben gestabiliseerd, schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War in zijn dagelijkse update over de oorlog.

Burgerdoden gemeld

Gouverneur Smirnov beweert dat twaalf burgers zijn gedood bij het Oekraïense offensief, maar daarvoor leveren de Russen geen bewijs. Er wordt gesproken over 121 gewonden.

Oekraïne doet de beschuldiging af als onzin. Er is geen onderbouwing voor de beschuldiging van Oekraïense oorlogsmisdaden bij het offensief in Koersk, zegt de Oekraïense veiligheidsdienst SBU in een verklaring. Vanuit Kyiv wordt steeds benadrukt dat Rusland op grote schaal oorlogsmisdaden pleegt bij zijn invasie van Oekraïne.