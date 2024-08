Roglic, in juli na een val uitgevallen in de Tour, Bora-kopman in Vuelta

Primoz Roglic begint zaterdag in Lissabon als kopman van Red Bull-Bora-hansgrohe aan de Vuelta a España.

De 34-jarige Sloveen viel afgelopen juli uit in de Tour de France na een val in de twaalfde etappe. Hij liep daarbij een breuk in de onderrug op, bleek later.

Roglic, die in dienst van Jumbo-Visma de Ronde van Spanje drie keer op rij won (2019, 2020 en 2021), is recentelijk tweeënhalve week op hoogtestage geweest en denkt opnieuw te kunnen meestreden om de eindzege.

UAE met Almeida en Yates

Hij zal moeten opboksen tegen onder anderen de Brit Adam Yates en de Portugees João Almeida, die in de Portugese hoofdstad als kopmannen van UAE aan de start verschijnen van de individuele tijdrit over twaalf kilometer waarmee de Vuelta begint.