Bedreigde loodgieter uit Vlaardingen Ron van Uffelen overleden

De Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen is vandaag overleden. Dat heeft de advocaat van Van Uffelen bekendgemaakt in een persbericht. "De oorzaak van het overlijden is naar het zich laat aanzien een medische", schrijft advocaat Richard Korver.

Van Uffelen is volgens Rijnmond afgelopen zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht met hartproblemen. "De familie is ontsteld en vraagt eenieder hun privacy te respecteren terwijl zij dit totaal onverwachte en grote verlies proberen te bevatten", schrijft advocaat Korver.

De loodgieter kwam het afgelopen jaar vaak in het nieuws omdat hij bij herhaling doelwit was van aanslagen op zowel hemzelf als op zijn bedrijfspand, auto's en woning. Ook bij zijn familieleden werd een brandbom naar binnen gegooid.

Zijn huis werd op last van de burgemeester meerdere keren gesloten en Van Uffelen kreeg tijdelijk een gebiedsverbod. De aanslagen en pogingen tot aanslagen zorgden voor veel onrust bij omwonenden. Begin vorige maand mocht de loodgieter terugkeren naar zijn huis.

Beloning van 50.000 euro

De politie heeft meerdere mensen gearresteerd, van wie er een is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden.

De verdachten en de veroordeelde hebben niets losgelaten over een motief of opdrachtgever van de aanslagen. Van Uffelen zelf zei ook niet te weten waarom hij doelwit was van de aanvallen.

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de "gouden tip" die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever voor de aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. Op dat moment waren er 23 explosies of pogingen daartoe geweest, schreef het OM.

"Dit roept een groot gevoel van onveiligheid op en heeft een enorme impact, niet alleen op het slachtoffer en zijn familie, maar op de hele buurt."