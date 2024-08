Artiesten spelen in op trend met versnelde liedjes: 'Het trekt de aandacht'

Hogere stemmetjes, een sneller ritme en een kortere duur. Steeds vaker brengen artiesten versnelde of juist vertraagde versies van hun nummers uit. En deze sped up en slowed down liedjes doen het heel goed; ze worden vaak miljoenen keren beluisterd.

Neem bijvoorbeeld de hit Escapism van de Britse zangeres Raye, die ruim 830 miljoen keer beluisterd is op Spotify. Ze bracht het nummer ook versneld uit. Deze sped up versie heeft ondertussen bijna 280 miljoen streams.

Het leidt tot extra inkomsten, aangezien een stream op Spotify tussen de 0,3 en 0,5 cent oplevert. Wat in dit geval tussen de 0,8 en 1,4 miljoen euro extra omzet zou betekenen. Daarnaast tellen de streams van een versnelde versie ook mee voor de plek van het originele nummer in de hitlijsten.

Billie Eilish

Versnelde liedjes zijn al jaren populair op TikTok, waar gebruikers nummers zelf een ander ritme geven en uploaden. Vorig jaar waren de vier meest gebruikte nummers op de app allemaal sped up liedjes. "Het werkt beter op TikTok", vertelt Malou Miedema van het online muziekplatform 3voor12. "Daar gaat het om snelle dopamine-rushes."

Artiesten en labels springen daar nu op in. Zo bracht Billie Eilish dit jaar haar nieuwe album niet alleen in een 'normale' versie uit, maar ook in een versnelde en in een vertraagde vorm. Zij was naar eigen zeggen op jonge leeftijd al fan van liedjes vertraagd afspelen. Ook artiesten als Ariana Grande, Madonna en Lana Del Rey brachten singles versneld uit.

Ook de Nederlandse artiest Kleine John doet mee aan de trend. "Op TikTok heb je maar twintig seconden om iemands aandacht te trekken. Dus toen dacht ik ook: ik ga het tempo iets omhoog gooien."

Minder remixen

Het is ook een goedkopere manier om hetzelfde nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Eerder werd dit gedaan met een remix of bijvoorbeeld een akoestische versie, maar hiervoor moet een label muzikanten betalen en een studio huren. "Je ziet nu dat labels sneller een sped up versie laten maken dan een officiële remix", ziet Miedema.

Experts zien ook dat luisteraars steeds meer behoefte hebben om zelf wat met de muziek te doen. "Vroeger maakte je gewoon muziek en dat was het dan," vertelt Arriën Molema, voorzitter van branchevereniging voor artiesten, songwriters en producers Bam. "Nu wil de consument er nog wat mee."

De versnelde versies kunnen ook een nieuwe opleving van oudere nummers zorgen. Zo heeft een onofficiële versnelde versie van Somewhere Only We Know van Keane ook tientallen miljoenen streams.