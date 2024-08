Niet kunnen slapen door de hitte: 'Koelte-ongelijkheid steeds groter probleem'

Vandaag is het de warmste dag van het jaar, en het belooft ook een plakkerige nacht te worden. Al is die nacht bij de een veel klammer dan bij de ander. Het maakt namelijk nogal wat uit of je in een goed geïsoleerd huis woont waarbij de vloerverwarming ook kan koelen, of bijvoorbeeld in een stadse woning waarbij het binnen nog warmer is dan buiten.

"Koelte-ongelijkheid wordt een steeds groter probleem", aldus universitair docent stedenbouw Marjolein van Esch van de TU Delft. "Tien jaar geleden dachten we daarbij alleen aan ouderen, maar het zijn ook studenten en andere huurders die niet bij machte zijn iets aan hun huis te veranderen en echt met de last zitten. Niet alleen fysiek maar ook mentaal."

Warme huurhuizen

Over het algemeen is het in de stad warmer dan op het platteland; zo kan de temperatuur in de nacht wel tien graden hoger zijn. "Gebouwen nemen overdag hitte op en in de avond laten ze die los", zegt Esther Peerlings, die daar onderzoek naar doet aan de universiteit in Wageningen.

Een wijk met laagbouw en tuinen is koeler dan een plek met veel hoogbouw, smalle straten en weinig groen. "Het gaat dus niet alleen om de directe leefomgeving, maar ook om de wijk", vertelt Van Esch. Ze ziet dat mensen die hun huis niet koel krijgen vaak (sociale) huurders zijn.

Peerlings beaamt dat. "Een koophuis kan je aanpassen hoe je wil. Maar als je bij een huurhuis een luifel aan de buitenkant wil installeren kan dat vaak niet." En dat terwijl zonwering buiten het huis het best werkt en direct zonlicht een van de grootste warmte-invloeden is. "Huisbazen denken vaak: waarom zou ik geld steken in iets wat ik niet verplicht ben?"