Wiebes in tranen na mislukte sprint in Tour, Vollering: 'Ik baal met Lorena mee'

Dus moet Wiebes nu haar wonden likken. "Ze heeft genoeg sprints gewonnen, dus ze weet dat het daar niet aan ligt. Ze zit alleen nu in het hoekje waar het tegenzit. Dat is vervelend."

'Baal enorm met Lorena mee'

Demi Vollering, ploeggenote van Wiebes, zei na afloop enorm met de pechvogel mee te leven.

"Ik weet zeker dat ze het zonder problemen had afgemaakt, want ze was mega-gebrand op deze zege. Ik heb haar net even vastgepakt, want ze was volledig in tranen. Dat begrijp ik ook, want je wil niet zo eindigen. Dit is zonde. Ik baal enorm met Lorena mee."