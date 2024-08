Vanavond op tv: Rusland zet YouTube uit • Hennis-Plasschaert over Hamas en Israël • Fascinatie voor onvoltooide kunst

Mogelijk staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël?

Deze week kán het er van komen: een staakt-het-vurendeal tussen Hamas en Israël. De hele wereld kijkt mee als Hamas en Israël weer aan tafel gaan over de deal die ook moet leiden tot de de vrijlating van gijzelaars. Er is veel scepsis of partijen er deze keer wel uikomen. We spreken met oud minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, nu VN-rapporteur in Libanon en vooral bezig met het gaande houden van de dialoog tussen Israël en Libanon. Hoe schat zij de kansen van een deal in?