Caribisch eiland Grenada wint alternatieve medaillelijstjes, Nederland in toptien

Nederland eindigt met een kleine 18 miljoen inwoners op plek tien. Voor elke 532.000 inwoners hebben we één medaille meegenomen uit Parijs. Samen met Hongarije is Nederland het enige land in deze top tien dat geen eilandnatie is.

Medailles naar man/vrouw-verdeling: Nederland op 9 en 6

Voor de Spelen van Parijs 2024 was het streven dat er net zo veel vrouwen als mannen zouden meedoen. Dat doel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is bijna gehaald: 51 om 49 procent. Ter vergelijking: bij de vorige Spelen in Parijs, honderd jaar geleden, was nog slechts 4,4 procent van de deelnemers vrouw.

We zijn dan ook benieuwd hoe mannen en vrouwen hebben gepresteerd voor hun land.

Nederland vaardigde meer vrouwen dan mannen af: 165 om 155. Dat komt ook doordat de volleybalsters, waterpolosters en handbalsters zich geplaatst hadden, in tegenstelling tot de mannenteams. Dat zie je terug in de medailles, die per onderdeel zijn geteld.

Kijken we uitsluitend naar medailles die zijn behaald bij een vrouwenevenement, dan staat Nederland op plek 6. Bij mannenevenementen op plek 9.

Maar als alleen goud de doorslag zou geven, zoals bij de reguliere medaillespiegel, zouden de Nederlandse vrouwen vierde (!) staan.