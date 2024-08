Onderzoek naar wangedrag Joost Klein gestopt wegens gebrek aan bewijs

Het onderzoek naar wangedrag van Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Dat schrijft de openbaar aanklager in Zweden in een persverklaring over het voorval met een cameravrouw.

Volgens het onderzoek heeft Klein een "beweging gemaakt die de camera van de vrouw heeft geraakt". Het incident gebeurde in een flits en werd verschillend geïnterpreteerd door de ooggetuigen. De cameravrouw deed aangifte van het incident. Dat leidde tot diskwalificatie van de Nederlandse inzending op de dag van de finale van het songfestival.

Het onderzoek is nu gesloten omdat de aanklager "niet kan bewijzen dat de beweging grote angst kon veroorzaken of dat dat de bedoeling was van Klein".

Zaak nog niet afgedaan

In een reactie laat AVROTROS weten de diskwalificatie van het begin af aan "onnodig en disproportioneel" te hebben gevonden "en dat blijkt nu ook zo te zijn". De omroep is nog steeds "hevig teleurgesteld" dat het zo moest aflopen voor Klein. De zaak is hiermee voor de omroep nog niet afgedaan. "De volgende stap is dat er op korte termijn een gesprek komt met de directie van de EBU over deze kwestie."

AVROTROS zei na het incident dat Klein "een dreigende beweging" had gemaakt naar de vrouw, nadat hij tegen de afspraken in was gefilmd. De omroep protesteerde tegen de diskwalificatie, maar organisator EBU hield voet bij stuk.

Klein heeft de aantijgingen altijd tegengesproken. In de dagen na het incident zei hij dat hij wilde dat er nieuwe getuigen, die in Nederland wonen, zouden worden gehoord. Of dat ook is gebeurd, is niet duidelijk.

Joost Klein zou optreden met het nummer Europapa. Het nummer was al voor het songfestival populair en kwam daarna in 21 Europese landen in de Spotify-lijst van 50 meest gedraaide nummers.