Topprestaties, iconische locaties en gendergelijkeid: dit waren de Spelen van Parijs

Het regende wereldrecords. De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis is al langer een klasse apart in zijn sport en liet dat in Parijs weer zien. In een vol Stade de France en voor honderden miljoenen tv-kijkers verbeterde hij zijn eigen wereldrecord door liefst 6,25 meter te springen.

Op de 400 meter horden zette Sydney Mclaughlin-Levrone een vergelijkbare prestatie neer: door haar eigen wereldrecord aan te scherpen liet ze de concurrentie ver achter zich. Voor Femke Bol was dat jammer, maar zonder twijfel schreef Mclaughlin-Levrone in Parijs sportgeschiedenis.

En waar Harrie Lavreysen de baas was op de wielerbaan, was de Belg Remco Evenepoel dat op de weg. Hij won al vroeg op de Spelen twee gouden medailles - bij de wegwedstrijd en in de tijdrit - en vierde dat op iconische wijze. Voor een uitzinnig publiek, onder de Eiffeltoren, nam hij zijn moment suprême in zich op.

Decors

Zo werd de waarde van de sportprestaties vaker versterkt door de prachtige decors waarin die plaatsvonden. Als misschien wel de mooiste stad op aarde beschikte Parijs over tal van schilderachtige en indrukwekkende sportarena's.