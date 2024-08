Drinkwater weer veilig in Boxtel en omgeving, bacterie verwijderd

Inwoners van Boxtel en omliggende dorpen kunnen weer water drinken zonder het eerst te koken. Het kookadvies dat sinds vorige week dinsdag gold, is opgeheven. Dat laat drinkwaterbedrijf Brabant Water weten.

Bewoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel moesten bijna een week lang het water zeker drie minuten koken voor consumptie. Dat kwam omdat de E. colibacterie ook bekend als de poepbacterie, afgelopen dinsdag in het water was ontdekt.

Kelders leegpompen en schoonmaken

De bacterie werd aangetroffen in de reinwaterkelders van een waterproductiebedrijf in Schijndel. Daar wordt gezuiverd drinkwater opgeslagen. Het duurde een paar dagen voordat de poepbacterie uit het water was.

Daarvoor moesten de reinwaterkelders leeggepompt, schoongemaakt en opnieuw gevuld worden met schoon drinkwater. "Dat was een arbeidsintensief en tijdrovend werk", aldus de woordvoerder Brabant Water tegen Omroep Brabant. Het drinkwaterbedrijf weet nog altijd niet hoe de bacterie in het water terecht is gekomen. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken."