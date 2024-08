Nederlander loopt 3450 kilometer op blote voeten en breekt wereldrecord

De 37-jarige Anton Nootenboom uit Goes heeft het wereldrecord gebroken voor lopen op blote voeten. Sinds februari heeft hij ruim 3450 kilometer gelopen in de Verenigde Staten.

Gemiddeld loopt hij 25 tot 30 kilometer per dag. Na 177 dagen wandelen zette hij gistermiddag lokale tijd in Saint Louis het Guinness World Record op zijn naam. Tot gisteren stond het record op 3409,75 kilometer, gelopen door de Poolse Pawel Durakiewicz.

Met 3450 kilometer is Nootenboom, ook bekend als 'The Barefoot Dutchman' nog niet klaar. Hij wil zijn tocht eindigen in New York. Dat is nog ruim 1500 kilometer lopen. Hij komt naar verwachting op 2 november aan in de metropool.

Wel heeft hij het zwaar. Zijn woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat Nootenboom "er "helemaal doorheen" zit. Het is "afzien met kokendhete wegen" nu het dagelijks 35 graden is.

Gesprek aangaan

Nootenboom begon in februari in Los Angeles en wil in totaal ruim 5100 kilometer lopen. De Zeeuw doet dat om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen. "Ik heb een aantal jaar geleden met mijn eigen gezondheid gesteggeld", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "Het oude taboe is dat het zwak is om emotie te tonen of aan te geven dat je problemen hebt. Dat kan leiden tot depressie en zelfmoord."

Hij is begaan met dit onderwerp door zijn tijd bij de krijgsmacht. Hij diende tien jaar en werd drie keer uitgezonden naar Afghanistan. "Het is een hele masculiene omgeving", zei hij eerder over zijn tijd bij defensie tegen de regionale omroep. "Ik wil laten zien: het is oké om te praten. Het is juist mannelijk om een gesprek met je maat aan te gaan."

Nootenboom loopt niet met het doel om het wereldrecord te verbeteren. "Dat is alleen maar een middel om aandacht te krijgen." Met een crowdfunding voor de tocht is tot nu toe 18.749 euro opgehaald. Dat geld gaat naar organisaties die zich bezighouden met het mentale welzijn van mannen.

Mount Everest Base Camp

Nootenbom had al veel ervaring met lange tochten op blote voeten. Hij liep twee jaar geleden 3019 kilometer langs de oostkust van Australië. Daarmee vestigde hij destijds een wereldrecord.

In 2019 was hij de eerste persoon die de tocht naar de Mount Everest Base Camp aflegde op blote voeten. Dat ligt 5364 meter boven zeeniveau.