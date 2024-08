Tweehonderd Eritreeërs demonstreren vreedzaam in Den Haag

Er is veel politie aanwezig, waaronder ook de Mobiele Eenheid (ME). Een politiedrone hangt boven het terrein en een waterkanon staat paraat in het centrum van Den Haag, meldt de politie.

Extra beveiligd

Het gebouw van de rechtbank is zwaar beveiligd. Vier verdachten staan vandaag terecht, onder wie de veronderstelde leider van de relschoppers. De poort is gesloten en er is controle bij de ingang. Ook bij de Eritrese ambassade aan de Javastraat staat politie. Voor de rechtszaak zijn drie dagen uitgetrokken.

Vorige maand stonden ook al verdachten terecht van de rellen op 17 februari dit jaar. Negen mannen werden veroordeeld tot celstraffen van vier tot twaalf maanden. Ook moeten de negen in Nederland woonachtige Eritreeërs samen een schadevergoeding van bijna 650.000 euro betalen.