Oosting mist backs en voorspelt mooie pot: 'Salzburg wil hoog druk zetten, Twente ook'

"We zitten nog in de wedstrijd", zegt hoofdtrainer van FC Twente Joseph Oosting op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Red Bull Salzburg. "En we zijn er klaar voor."

Dinsdagavond speelt Twente de return in de derde voorronde van de Champions League. In eigen huis ontvangt het Red Bull Salzburg, waarvan vorige week nipt werd verloren (1-2). Ondanks die achterstand en de personele problemen in de defensie, zijn de Tukkers vol vertrouwen.

Geen Regeer en Sampsted

De opstelling wordt voor het duel met Salzburg is een aardige puzzel. Oosting kan niet beschikken over spits Sam Lammers, die nog geen Twente-speler was toen een spelerslijst moest worden ingediend bij de UEFA voor deze derde voorronde. Bovendien heeft de trainer geen enkele echte rechtsback over in zijn selectie.