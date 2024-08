Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok bij Sinterklaasjournaal

Journaliste en presentatrice Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok dit jaar als presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR, die het programma sinds 2001 uitzendt.

Blok is voor het eerst in het bestaan van het Sinterklaasjournaal niet de presentatrice. Volgend jaar hoopt ze weer van de partij te zijn. "Helaas komt Sinterklaas iets te vroeg voor mij. Ik ben heel blij dat Merel mij dit jaar aan de desk én bij de intocht in Vianen wil waarnemen."

De neus van de presentatrice moest vanwege kanker worden geamputeerd. De ziekte begon bij Blok met een klein hard plekje in haar neus, later bleek dat het huidkanker was. Dat leek makkelijk te bestrijden, maar dat bleek niet zo te zijn.

Westrik is verheugd om het Sinterklaasjournaal tijdelijk te presenteren. "Sinterklaas wordt ieder jaar geholpen door de pieten, ik ben nu even het hulpje van Dieuwertje, zolang ze me nodig heeft. Ik vind het eervol dat ze me deze taak toevertrouwt.", zegt ze in een persbericht.

Het Sinterklaasjournaal is vanaf 11 november te zien bij de NTR op NPO Zapp.