Tour Femmes van start: Rotterdams Grand Départ en strijd om bergtrui in tunnel

"Het is een beetje een Vollering-Tour", zei Vollering zelf bij de presentatie van het parcours. Haar ouders wonen in Berkel en Rodenrijs en als de winnares van vorig jaar - nu woonachtig in Zwitserland - daar is, traint ze op de wegen die de Tour passeert. Bovendien zijn de etappes naar Luik en de bergritten in de Alpen haar op het lijf geschreven.

Vollering topfavoriet

Vollering is topfavoriet voor de eindzege. Dit voorjaar was ze in de heuvelklassiekers niet zo oppermachtig als vorig jaar, maar in meerdaagse wedstrijden is de 27-jarige Nederlandse dit seizoen nog niet verslagen. De kopvrouw van SD Worx-Protime won achtereenvolgens de Vuelta, de Ronde van Baskenland, de Ronde van Burgos en de Ronde van Zwitserland.

Vorig jaar was Vollerings ploeggenote Lotte Kopecky een van de weinigen die enigszins in haar spoor kon blijven in de Tour, maar de Belgische wereldkampioen slaat de Tour dit jaar over omdat ze zich op de Spelen wilde richten. Elisa Longo Borghini (winnares van de laatste Giro) en Kasia Niewiadoma (de nummer drie van vorig jaar) zijn outsiders voor de zege.

Verkenning

Dit voorjaar verkende Vollering de laatste etappes in de Alpen. Ze kampeerde in haar camperbus, deed yoga in het washok van de camping en reed onder andere de Alpe d'Huez op.

Bovenop de 'Nederlandse berg', waar Gert-Jan Theunnisse in 1989 als laatste Nederlander wist te winnen, stond ze even stil bij het bord met winnaars in de Tour. "Er staan nog geen vrouwen op", concludeerde ze. Dat wordt tijd, wilde ze er maar mee zeggen.