Ondanks succesvolle Spelen hangen bezuinigingen als donkere wolk boven de sport

Tientallen topsporters uitten in juni in een brandbrief aan het kabinet hun zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Cats wijst er nogmaals op dat investeren in sport loont.

"We kregen zes jaar geleden van de overheid een impuls van 20 miljoen euro, daar plukken we nu de vruchten van", benadrukt hij. "Wij doen dingen in Nederland gewoon slim en efficiënt. En we doen het vooral ook samen. We zitten elkaar, als bond of coaches, niet in de weg."