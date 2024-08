Piloot komt om bij helikoptercrash op dak van hotel in Australische stad

Een piloot van een helikopter is omgekomen bij een crash op het dak van een hotel in de Australische stad Cairns. Het ging volgens het bedrijf dat de helikopter had verhuurd om een "ongeoorloofde" vlucht. Het charterbedrijf zegt niet meer informatie te kunnen delen vanwege het nog lopende onderzoek naar de crash.

De piloot was de enige inzittende van de helikopter, aldus de lokale autoriteiten. Op de grond is niemand omgekomen. Direct na de crash werden honderden mensen geëvacueerd uit het hotel. Ooggetuigen zeggen tegen Australische media dat de helikopter met hoge snelheid richting het Double Tree by Hilton-hotel in Cairns vloog, kort voor het incident in het midden van de nacht (Australische tijd).

Zo zag Veronica Knight de helikopter "heel snel" vliegen, zei ze tegen 7news. "Ik dacht toen: dat ziet er niet goed uit. Hij vloog best laag. Ik probeerde het nog te filmen, maar hij ging te snel." Knight zag de helikopter toen verdwijnen, tot hij na zo'n vijf tot tien minuten opeens terugkeerde. "Hij vloog toen over het water en schoot opeens naar rechts." Daarna volgde de crash op het hoteldak.

Rotorblad in zwemblad

Een van de rotorbladen van het toestel kwam in het hotelzwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Cairns, gelegen in het noordoosten van Australië, is een populaire toeristenbestemming. Vanuit de stad trekken toeristen onder meer naar het Great Barrier Reef.

Onder meer op X werden beelden gedeeld van de vlammen die na de crash te zien waren: