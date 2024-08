'Seine-sationele' Olympische Spelen met spectaculaire show afgesloten

Het olympisch vuur is gedoofd, de Olympische Spelen in Parijs zijn officieel afgelopen. Een fonkelende sluitingsceremonie in het Stade de France was de slotscène van het "Seine-sationele" sportevenement dat ruim twee weken duurde, zoals IOC-baas Thomas Bach zei in zijn speech.

Na de openingsact van de Franse zangeres Zaho de Zagazan werd de grote vlam in de stad door haar landgenoot en topzwemmer Léon Marchand gedoofd. De winnaar van vijf medailles (waarvan vier gouden) deze Spelen bracht een lantaarn met klein vlammetje naar het stadion.