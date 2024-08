Rusland meldt blussen van brand koeltoren kerncentrale Zaporizja

Een brand in een koeltoren van de door Rusland bezette kerncentrale Zaporizja is geblust. Dat melden de Russische staatspersbureaus RIA Novosti en TASS.

Gisteravond werd er brand gemeld op het terrein van de grootste kerncentrale van Europa. Daarna werd duidelijk dat de brand niet zou woeden in de reactoren, die overigens zijn uitgeschakeld, maar bij de twee koeltorens. Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Kyiv en Moskou wijzen naar elkaar als aanstichters, maar leveren daarvoor allebei geen bewijs.

Volgens het Russische bestuur van de centrale het heeft incident geen invloed gehad op de veiligheid. Wel is de koeltoren volgens het Russische kerncentralebedrijf Rosatom "ernstig beschadigd".

'Mogelijke drone-aanval'

Waarnemers van VN-atoomagentschap IAEA bevestigden dat er dikke rookpluimen op het terrein te zien waren. Daarvoor waren meerdere explosies te horen, aldus het IAEA-team, dat permanent bij de centrale aanwezig is. De experts kregen te horen dat er mogelijk een drone-aanval was uitgevoerd. De IAEA zei ook dat er geen risico is gemeld voor de nucleaire veiligheid.

President Zelensky stelde dat Rusland brand heeft gesticht op het nucleaire complex. Op X zegt hij dat er geen verhoogd stralingsniveau is gemeten in de omgeving. "Maar zolang Russische terroristen controle hebben over de centrale kan de situatie niet normaal zijn."

Zelensky deelde op X beelden van de brand: