Komende nachten veel vallende sterren vanwege jaarlijkse meteorenzwerm

Wie komende nachten naar de hemel tuurt, kan veel vallende sterren zien. De aarde trekt langs de Perseïden, de jaarlijks terugkerende meteorenzwerm.

De Perseïden bestaan uit puin dat afkomstig is van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde de zwerm passeert, verbranden deeltjes in de atmosfeer. De gloeiende stukjes puin worden vallende sterren genoemd, maar dat zijn het dus eigenlijk niet.

De aarde komt ieder jaar rond deze tijd langs de Perseïdenzwerm. De meeste kans op het zien van de meteoren is in de nacht van maandag op dinsdag. Rond 03.45 uur worden de meeste vallende sterren verwacht, zo'n 50 tot 60 per uur, maar ook de nachten ervoor en erna heb je een grote kans om ze te zien.

Prima omstandigheden

Om de meteroren goed te kunnen waarnemen, kan je het best een donkere plek opzoeken en richting het noordoosten kijken. Maar ook in de andere windrichtingen kun je de verbrandende puinstukjes waarnemen.

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert verwacht dat de zwerm, in tegenstelling tot vorig jaar, goed te zien is. "De komende nachten is er vrijwel geen bewolking. Ook is de temperatuur erg hoog, waardoor de omstandigheden prima zijn om even in de tuin te gaan zitten en naar de hemel te kijken."

Wat ook meewerkt, is dat de maan al vroeg onder gaat. Daardoor is het 's nachts donkerder en zijn de meteoren aan de hemel beter waar te nemen.

Vorig jaar zag de sterrenregen er zo uit in Kroatië, Noord-Macedonië en Albanië.