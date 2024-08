Wat maakt Lavreysen zo goed? 'Soepele spierbundel die niet nerveus te krijgen is'

Lavreysen bereidt zijn races minutieus voor. "Hij werkt zijn dagen tot op de seconde nauwkeurig uit", weet Wild. "Hij weet alles van zijn tegenstanders én hij geniet ervan."

Dat plezier houden in de sport is een van de geheimen van het succes, denkt Bos. "Deze olympische week is natuurlijk fantastisch, maar je hebt straks ook weer weken waarin je voor de zoveelste keer dezelfde training afwerkt, tegen dezelfde mensen aankijkt. Dat kan geestdodend zijn, je kan daardoor in een sleur komen."

"Ik ken wel renners die daar last van hebben, die het fietsen dan even wat minder leuk gaan vinden. Maar Harrie niet. Hij gaat altijd met plezier naar zijn werk. Daar is lastig tegenop te boksen door tegenstanders die er misschien net wat minder lol in hebben."

Gelukshoedjes

En misschien heeft een extra ritje van de ouders van Lavreysen terug naar de camping ook nog wel bijgedragen aan het succes van de baanwielrenner. "We hebben altijd dezelfde hoedjes op, we denken dat die geluk brengen", vertelt vader Lavreysen met een oranje hoed op de tribune.