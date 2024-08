Grote natuurbrand bij Athene, evacuatie-oproep voor Marathon

Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rookvergiftiging hebben opgelopen. Ook zouden al meerdere huizen door het vuur verwoest zijn.

"Het dorp was in een mum van tijd omsingeld door het vuur. Het waait erg hard", vertelt een inwoner van Varnavas aan persbureau Reuters. "Het begon op één plek en plotseling was het hele dorp omsingeld."

Gevreesd wordt dat het vuur zich in de komende nacht nog verder verspreidt. Vanaf 05.00 uur morgenochtend wordt windkracht 8 verwacht.

Hitterecord

Griekenland heeft te kampen met aanhoudende droogte en hitte. Juli was de warmste maand ooit gemeten in het land. In de regio rond Athene geldt de hoogste waarschuwing voor brandgevaar. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend.