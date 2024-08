Beeld ontstaat van forse Oekraïense operatie in Rusland: 'We gaan dieper'

Midden- en Oost-Europacorrespondent Christiaan Paauwe:

"Na een kleine week vechten weten we dat het niet gaat om een prikactie op Russisch grondgebied - zoals we eerder deze oorlog al hebben gezien - maar om een serieuze Oekraïense operatie. Veel is nog onduidelijk over de schaal en uiteindelijke doelstellingen. Wel blijkt dat Poetin zo gefocust is op het veroveren van de Donbas, dat de verdediging van de eigen grenzen te wensen overlaat en Rusland zelf kwetsbaar is.

Oekraïne wil zowel het publiek in eigen land een moraalboost geven als Poetin in verlegenheid brengen. President Zelensky bleef in een toespraak gisteren vaag over de operatie, maar zegt dat Oekraïne hiermee de noodzakelijke druk op de agressor opvoert.

Het initiatief nemen en een inval beginnen op een onverwachte plek, is de eerste stap. Nu moet nog blijken of het Oekraïne lukt om het verrassingselement uit te bouwen, de operatie logistiek te ondersteunen en met beperkte manschappen Russisch grondgebied vast te houden."