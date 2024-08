Roulerend Ajax wint in mat duel van Van Persies Heerenveen: 1-0

Ajax heeft de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie werd met 1-0 geklopt in een wedstrijd met weinig grote kansen. Mika Godts was een opvallend lichtpuntje bij Ajax, Kristian Hlynsson maakte de enige treffer.

Ajax-trainer Francesco Farioli rouleerde flink in zijn basisopstelling, in vergelijking met de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Panathinaikos van afgelopen donderdag. Zo stond jeugdspeler Dies Janse (18) in de basis. Verder zaten Rensch, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Forbs en Fitz-Jim op de bank.

Geen rood, maar geel

In de openingsfase kregen beide ploegen wat kleine mogelijkheden, maar echte kansen waren er niet. Een grote kans leek na twaalf minuten in de maak, maar die werd door Heerenveen-speler Pawel Bochniewicz in de kiem gesmoord. Al ging dat wel ten koste van een overtreding.

Scheidsrechter Bas Nijhuis trok de rode kaart. Ajax-aanvaller Mika Godts was naar de grond gegaan na de onbesuisde tackle van Bochniewicz, volgens Nijhuis ontnam de Pool Godts een scoringskans.

Na uitgebreide studie door de VAR en een discussie tussen VAR Manschot en scheidsrechter Nijhuis werd de rode prent ingetrokken. Bochniewicz kwam er vanaf met geel, of dit was omdat hij de bal nog geschampt had of omdat de overtreding verder van het doel was dan Nijhuis aanvankelijk dacht, werd niet duidelijk.