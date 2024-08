Slachtoffers ingestort Duits hotel herdacht

In het Duitse Kröv zijn met een kerkdienst de slachtoffers herdacht die dinsdag omkwamen, nadat een hotel in de plaats was ingestort. Een man en een vrouw kwamen toen om het leven.

Hulpdiensten, slachtoffers en hun families waren bij de herdenkingsdienst aanwezig. Tijdens de dienst werd ook gebeden voor de 26-jarige Nederlander die ernstig gewond onder het puin vandaan werd gehaald.

Sindsdien ligt hij in het ziekenhuis in Trier, waar hij in coma wordt gehouden, schrijft Omroep Flevoland. "We vertrouwen erop dat hij volledig zal herstellen", zei de vader van de man na de herdenkingsdienst.

'Jullie zijn helden'

De man uit Urk kwam samen met zijn 23-jarige vrouw en hun zoontje van bijna 2 vast te zitten onder het puin. De vrouw en het kind bleven grotendeels ongedeerd en werden woensdagochtend vroeg onder het puin vandaan gehaald. De zwaargewonde man werd later die dag ook gered door de hulpdiensten.

Na de dienst kwam ook de vader van de vrouw aan het woord. Hij bedankte onder meer de reddingswerkers. "Jullie zijn helden. Er is zo goed gewerkt", zei hij. "Wij zijn zeer, zeer dankbaar."

'Verdriet in Kröv groot'

Dinsdagavond laat stortte een deel van het hotel in terwijl er veertien mensen in het pand waren. Twee mensen overleefden de instorting niet. Volgens de politie gaat het om een 64-jarige vrouw en de 59-jarige hoteleigenaar.

Volgens burgemeester Desire Beth is het verdriet in het dorp groot, meldt het Duitse persbureau DPA. Niet alleen kent iedereen hier elkaar, ook het getroffen hotel en de familie die het beheerde zijn geliefd, aldus de burgemeester. De dienst was volgens haar dan ook "voor alle betrokkenen belangrijk om het verdriet te kunnen verwerken."

Het is nog niet bekend waardoor het hotel is ingestort. Wel is duidelijk dat er dinsdag nog bouwwerkzaamheden waren in het hotel. Het Duitse Openbaar Ministerie is een overlijdensonderzoek gestart en heeft een deskundige aangesteld om uit te zoeken hoe het hotel kon instorten.