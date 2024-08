Zelfs Lavreysen tikje emotioneel na gouden trilogie: 'Hij is de beste baansprinter ooit'

"Ik voelde me goed, maar die Colombiaan zat me de hele tijd in de weg. Hij was heel irritant, terwijl hij ook gewoon door was geweest als hij gewoon mijn wiel had gehouden. Dit zal ook wel keirin zijn, maar dit was niks."

Toch weigerde Hoogland in mineur Parijs te verlaten. "Ik heb bewust mijn gouden medaille (van de teamsprint, red.) omgedaan. Ik wil hier niet verslagen met gebogen hoofd staan. Want ik ben supertrots op deze gouden medaille. Daarna heb ik geknokt voor wat ik waard was. Maar ik mag mezelf gewoon weer olympisch kampioen worden. Zo wil ik vertrekken, met opgeheven hoofd."

Zien we Hoogland in Los Angeles? 'Poeh, goede vraag'

Of de 31-jarige Hoogland over vier jaar in Los Angeles zijn eigen trilogie kan voltooien door voor de derde keer op rij goud te winnen op de teamsprint, is nog niet zeker. "Poeh, goede vraag. Daar heb ik nu geen antwoord op. We gaan het zien."

De Olympische Spelen van Parijs waren zeker de laatste van sprintcoach Kordi bij de Nederlandse baanploeg. "Ik hoopte op een droomafscheid en dat heb ik gekregen. Ik ben heel erg gelukkig."