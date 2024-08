Basketbalsters VS verslaan Frankrijk en pakken laatste gouden plak in Parijs

De Amerikaanse basketbalsters hebben voor de tiende keer - en voor de achtste keer op rij - de olympische titel in de wacht gesleept. In de laatste wedstrijd van de Olympische Spelen in Parijs wonnen ze heel nipt met 67-66 van gastland Frankrijk.

Door de winst is de VS alsnog gestegen naar de eerste plek in de medaillespiegel. De Amerikanen hebben net als China 40 gouden medailles, maar wel meer zilver (42 om 24).

De Amerikaanse vrouwen wonnen hun 61ste opeenvolgende duel op de Spelen, maar dit was zeker niet de makkelijkste. Frankrijk, dat in 1971 voor het laatst de VS op een groot toernooi versloeg, leunde op zijn sterke defensie en kon lange tijd uitstekend mee.

De Françaises namen in het derde kwart zelfs een voorsprong van tien punten, maar uiteindelijk leden ze net iets te veel balverlies. Aan de hand van A'ja Wilson (21 punten) sloeg de VS alsnog toe.