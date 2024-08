FC Utrecht wint dankzij blunder van PEC-aanvoerder in lege Galgenwaard

In een leeg Stadion Galgenwaard is FC Utrecht met een 1-0 zege op PEC Zwolle aan het nieuwe seizoen begonnen. De treffer van Ole Romeny viel al in de openingsfase.

De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld als straf voor de ongeregeldheden na de laatste wedstrijd van vorig seizoen, waarin Utrecht tegen Go Ahead Eagles Europees voetbal misliep. Die straf werd opgelegd door de burgemeester van Utrecht, een unicum in het Nederlands voetbal.