Turkije heft blokkade Instagram na ruim een week op

Turkije heeft de blokkade van Instagram na ruim een week weer opgeheven. Volgens de minister voor Transport en Infrastructuur is er een akkoord met Meta, het moederbedrijf van Instagram, over het verwijderen van posts die volgens Turkse regelgeving illegale inhoud bevatten.

De minister had Meta ervan beschuldigd dat het in Turkije illegale inhoud liet staan, zoals content van seksueel misbruik, reclame voor gokken en beledigingen van de stichter van het moderne Turkije, Mustafa Kemal Atatürk.

'Censuur'

Kort voordat het land Instagram blokkeerde, had een topambtenaar het socialemediaplatform ervan beschuldigd dat de site condoleances voor de gedode Hamas-leider Ismail Haniyeh blokkeerde. Volgens de man pleegde Instagram daarmee censuur.

Haniyeh werd anderhalve week geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran om het leven gebracht. Algemeen wordt aangenomen dat Israël daarachter zit. De Turkse president Erdogan sprak schande van de dood van Haniyeh en veroordeelde de aanslag.

Instagram was in Turkije ruim een week niet op een normale manier te bezoeken. De site was wel bereikbaar via VPN's, beveiligde verbindingen waarmee de locatie van de gebruiker niet traceerbaar is. Instagram is populair in Turkije. Meer dan 57 miljoen mensen hebben een account, op een bevolking van 85 miljoen. Veel kleine ondernemers gebruiken Instagram om klanten te bereiken.

Wikipedia

Turkije heeft een geschiedenis met het blokkeren van sociale media. In het verleden werden onder meer YouTube, TikTok, Wikipedia en Twitter al korte of langere uit de lucht gehaald. Wikipedia was drie jaar geblokkeerd, omdat de site weigerde artikelen met kritiek op de regering offline te halen.